Grâce au Rotary Chalon Saint-Vincent la FACE a pu acheter des chaussures et de la nourriture

Une délégation du Rotary Chalon Saint-Vincent, conduite par son président Michel Baguet, et comprenant Danièle Pierre-Guy et Claude Mennella, past-présidents, et Michèle Tarrit-Lotton, présidente nommée, s’est rendue ce mercredi matin dans les locaux de la FACE (Fédération des associations chalonnaises d’entraide), situés au centre commercial des Aubépins.



Objet de cette rencontre avec Raphaël Jimenez, président de la FACE, et Arlette Cornaire, présidente de la Famille Chalonnaise, l’heureuse conclusion d’une action lancée par le club service chalonnais en mars dernier, tandis que nous étions en plein couvre-feu. Le Rotary Chalon Saint-Vincent, alors présidée par Danièle Pierre-Guy, avait décidé de consacrer 2 000 € pour soutenir les étudiants en situation de précarité et les familles en grande difficulté.

Une somme qui à l’époque n’avait pas été intégralement dépensée. Loin s’en faut, puisqu’il restait 1 200 €. C’est désormais chose faite avec l’achat d’une part de trente-trois paires de chaussures - avec toutes les tailles du 39 au 47 ! - qui ont rejoint la boutique de la Famille Chalonnaise et d’autre part de denrées alimentaires courantes pour compléter l’épicerie de la FACE.

Il faut savoir qu’en 2020 la FACE a distribué 31 tonnes de nourriture et la Famille Chalonnaise plus de 4 000 vêtements.

Gabriel-Henri THEULOT