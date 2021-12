NOEL - C'est l'heure de nous adresser vos photos !

C'est l'un des jours les plus attendus de Noël, et même si pour la deuxième année consécutive la COVID 19 vient chambouler notre quotidien, toute la rédaction d'info-chalon.com vous souhaite un Joyeux Noël et plus largement de joyeuses fêtes de fin d'année. En solitaire, en famille, entre amis... vous souhaitez partager ce moment de convivialité, n'hésitez pas à nous adresser vos photos... on se fera un plaisir de publier une petite rétrospective !

Via Facebook, par mail à [email protected] ou par SMS au 06 66 52 37 45

Laurent Guillaumé