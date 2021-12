AVIS DE DECES - Madame Simone PARIZE née MAZOYER

ROSEY



M. Georges Parize,

son époux ;

Geneviève et Patrick Minnaert,

Danielle et Jacques Binet,

ses enfants ;

Vincent et Élodie, Matthieu et Mérédith,

Guillaume et Charlotte,Charles et Maud,

Martin,

ses petits-enfants ;

César, Arthur, Oliver, Margot, Oscar, Edouard

ses arrière-petits-enfants ;

Jean et Marylène Mazoyer,

son frère et sa belle-sœur,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire-part du décès de

Madame Simone PARIZE

née MAZOYER

survenu le mercredi 22 décembre 2021, à l'âge de 92 ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi 28 décembre 2021, à 14h30, en l'église de Buxy.

Simone repose à la chambre funéraire Mansuy de Buxy jusqu'à dimanche 26 décembre 2021 inclus.

La famille remercie vivement tout le personnel de la maison de retraite du champ fleury à Buxy pour leur dévouement et leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.