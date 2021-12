Germaine Baron, Fontenoise, a fêté ses 100 ans le 13 décembre 2021.

Pour ses 100 ans, Germaine Baron a reçu un bouquet de fleurs et un ballotin de chocolats des mains de Nelly Meunier Chanut Maire de Fontaines et Carine Plumier Vice-présidente du CCAS ce lundi 20 décembre.

Germaine Baron vient d’avoir 100 ans en cette fin d’année 2021 et c’est tout naturellement que la commune, par la présence de Nelly Meunier Chanut et Carine Plumier, est venue lui souhaiter son anniversaire à la maison de retraite de Marloux. Madame le maire et la conseillère municipale déléguée à la solidarité et au lien social lui ont aussi remis un ballotin de chocolats en cadeau de noël.

Madame Baron a été agricultrice avec son mari et, suite à son veuvage, elle a été employée à la maison des vins Chandesais à Fontaines. Elle a encore aujourd’hui bon pied.

Info Chalon lui souhaite un joyeux anniversaire.

C.Cléaux