Crissey, le maire fait le point sur l’avancement des travaux du nouveau restaurant scolaire.

Les gros travaux de démolition de tout l’intérieur du rez-de-chaussée du bâtiment destiné à accueillir les enfants pour la pose méridienne sont terminés. Au jour de la visite, le 16 décembre 2021 la partie extension destinée à la cuisine du restaurant est sortie de terre et couverte.

Fanny Costecalde de Ejo Coopérative d'architecture et de paysage installée à Mont-Saint-Vincent et Fanny Carreau de SEM Val de Bourgogne ont fait la visite guidée du chantier à Éric Mermet maire de Crissey, aux élus et agents de la commune.

Pour ces travaux de rénovation, le bois a été privilégié pour l’isolation et les menuiseries. Le côté restauration est en cours d’aménagement avec de grandes baies vitrées à oscillo-battant pour laisser entrer un maximum de lumière et équipées de stores roulants, portes côté cour de l’école maternelle pour un accès direct des petits, les sols recevront différents revêtements adaptés pour la salle de restaurant, les sanitaires, la cuisine. La salle du restaurant sera aménagée de sorte que les enfants de maternelle puissent être servis à table et les enfants d’élémentaire se serviront au self. L’isolation acoustique a aussi fait l’objet d’une étude.

La cuisine en structure bois est équipée de grandes fenêtres donnant sur les plans de travail et les fourneaux, elle est accolée au bâtiment existant permettant ainsi des accès directs pour alimenter le self. Sa configuration répond à une bonne circulation des flux, zone froide, zone chaude et retour de la vaisselle sale au secteur dédié à la plonge. L’arrivée et la sortie du personnel se fait par l’intermédiaire du vestiaire bien disposé à l’entrée de la partie cuisine. Deux personnes peuvent travailler en cuisine pour servir les 150 repas journaliers en période scolaire. La fin des travaux est prévue aux environs de fin juin avec l’ouverture pour la rentrée 2022.

C.Cléaux