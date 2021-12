Les artistes ironisent après les dernières annonces gouvernementales

Bientôt deux ans, deux ans que les annonces gouvernementales se suivent et se ressemblent alors que tant de promesses et d'espoirs avaient été formulées au fil des mois. Il avait été promis l'objectif de l'immunité collective atteinte avec 70 % de vaccinés, puis 80 % et enfin 90 %. Ces trois seuils ont été atteints par les Français, disciplinés et surtout souhaitant mener une vie à peu près normale... et puis finalement tout tombe à l'eau ! Les responsables de cette situation ? Les non-vaccinés qui engorgent les services de santé mais en aucun cas les moyens mobilisés au profit de l'hôpital public. Quelles leçons tirées finalement au bout de deux ans ? Pas grand chose à part qu'il faudra sans doute s'injecter une dose tous les trois ou quatre mois sans finalement retrouver une vie normale puisque les mesures anti-covid se suivent et se ressemblent.

Le secteur de la culture d'ailleurs se retrouve à nouveau sur le banc des accusés. Le premier ministre, Jean Castex, a fait savoir, ce lundi, que les grands rassemblements seraient limités à une jauge de 2 000 personnes au maximum en intérieur et de 5 000 personnes au maximum à l’extérieur. Les concerts debout seront en outre interdits.

Avec une telle jauge, il est évident que nombre d'artistes ne pourront se produire compte tenu des coûts que cela engendre et surtout des recettes en moins. Alors un report à une autre date ? Rien n'en est moins sûr puisque nombre d'artistes avaient déjà reporté leurs concerts et tournées en 2022. C'est dire l'ambiance qui risque de frapper le secteur culturel français.

Et déjà des voix s'élèvent pour dénoncer la distorsion entre les salles de concerts et les meetings politiques épargnés pour le moment par les restrictions sanitaires... à l'image de Julien Doré qui a aussitôt donné le ton sur ses affiches !

Laurent Guillaumé