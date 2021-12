AVIS DE DECES - Monsieur Jean NIQUET

ALLEREY-SUR-SAÔNE, GERGY, MONTCEAU-LES-MINES



Daniel et Beatrice Niquet,

Jocelyne et Jérôme Pugeaut,

Nadine Niquet et Yves Rancier,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean NIQUET

dit « Jeannot »

survenu le 24 décembre 2021 à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 30 décembre à 11 heures en l'église d'Allerey-sur-Saône suivies de l'inhumation au cimetière d'Allerey-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Renée

décédée en 2002.

Jean repose à la chambre funéraire Brigitte Rolland à Ciel.

La famille remercie sincèrement les personnes qui prendront part à leur peine.

Les enfants de Jean remercient le personnel du service court séjour gériatrique de l'hôpital William Morey pour leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Fleurs naturelles uniquement.