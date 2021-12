AVIS DE DECES - Madame Anna Charlotte MISÉRÉRÉ née CHARLET

LESSARD-LE-NATIONAL



Christian et Brigitte,

Gérard et Patricia,

Catherine et Bruno, ses enfants ;

Julien, Jennifer, Alexandra, Maxime, ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Ginette Berthot, sa sœur ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ; ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anna Charlotte MISÉRÉRÉ

née CHARLET

dite « Yvonne »

survenu le 24 décembre 2021, à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 30 décembre 2021, à 15h30, en l'église de Virey-le-Grand.

Fleurs naturelles coupées uniquement.

Une urne à dons sera à disposition au profit des aide-soignants des EHPAD et à domicile.

Charlotte repose à la chambre funéraire Roc Eclerc à Saint-Rémy.

Elle a rejoint son mari,

Alphonse

décédé en 2005,

et son petit-fils,

Jérémy

décédé en 2011.