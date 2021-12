Pour lire Julie Wasselin à livre ouvert et ses bientôt treize protégés

Le rassasiement intellectuel n’est pas à l’ordre du jour…

A l’heure où d’aucuns, le cas échéant, enfilent des perles, ce qui est leur droit le plus légitime, d’autres procèdent à une plus ou moins salvatrice remise en question, à un titillement plein et entier de l’accomplissement de soi. Julie a changé son fusil d’épaule pour trouver son second souffle, et verbalisé par écrit, couché sur le papier ce que bon lui semblait. Jamais en pure perte, mais toujours pour que l’extraction de la substantifique moelle de son être puisse se tartiner à n’en plus finir sur maints supports. Si le cheval montre sa belle frimousse plus d’une fois, ce n’est pas que, loin s’en faut, pour l’esthétique figée dans le marbre. Car derrière la beauté absolue et une forme de majesté se terre l’indicible, étant donné que c’est en souterrain que tout se précise. Encore faut-il que la réceptivité du quidam soit au rendez-vous afin d’être en adéquation parfaite avec un flot de péripéties à portée de ligne…L’animal voisine cependant avec les palpitantes choses de la vie nées de l’esprit fécond de la narratrice, lesquelles baguenaudent ici et là dans un vivier rafraîchissant. Peut-être partirez-vous alors notamment à la traque du message subliminal ou de l’apologie. Côté énumération des livres, du treize à la douzaine sans effets secondaires indésirables. Et ça, ça n’a pas de prix. Il n’y a d’ailleurs que le premier pas qui coûte…A bon entendeur…

Vous n'avez enclenché votre épanchement sur des feuilles blanches qu'à

la retraite. Vous réfréniez-vous depuis longtemps, ou s'agit-il du fruit

d'un concours de circonstances tardif ?

« J’avais envie d’écrire depuis longtemps, mais j’avais aussi un job très prenant.

Visiteuse médicale, debout 5 heures, 300kms/jour, 6 à 7 contacts par jour avec obligation de résultat… au retour les devoirs des enfants, les repas, etc. les rapports journaliers, puis des cours à apprendre tous les soirs pour rester à niveau parce que — heureusement —, la médecine évolue sans cesse… avec le risque permanent d’avoir à répondre à une interro écrite surprise, et celui de perdre ma place si je n’y répondais pas correctement. En ce domaine qui a pratiquement disparu, d’ailleurs, pas de sécurité de l’emploi.

J’ai donc attendu la retraite — l’état de mon dos m’a permis de la prendre à 60 ans, ce qui ne m’a pas fait pleurer… —, pour écrire, et pour commencer, me familiariser avec l’ordinateur reçu en cadeau d’adieu… car je ne savais même pas comment cette machine s’allumait !

Bref, j’ai réussi à amadouer la bête et commencé à « taper » avec 2 ou 3 doigts, parce qu’écrire à la main me rebute, et que l’ordinateur permet d’écrire sans faire de ratures, entre autres avantages. Capable de recommencer un texte 15 fois… il est évident que l’ordinateur m’est d’un secours sans égal en pareil cas.

J’ajouterai que se mettre à écrire à cet âge-là permet de réviser la grammaire, et de lutter utilement contre l’Alzheimer, en plus ! »

Le "temps perdu" a été vigoureusement rattrapé, avec treize ouvrages

rédigés...

« Oui, mais j’arrive à 78 ans… et, même en admettant que je passe au travers du covid, j’éprouve un sentiment d’urgence… ou la peur de ne pas laisser à mes enfants ce que j’ai toujours voulu leur dire, leur raconter, leur transmettre. Puis je ne sais pas faire les choses à moitié.

Le N° 13 est juste en finition. «

Auriez-vous l'obligeance de nous faire chronologiquement

un -relativement- court résumé de chacun de vos douze premiers livres ?

« N°1 : « Le quotidien d’une visiteuse médicale, ou la promotion du médicament en France ».

Un livre qui évoque les scandales liés à l’utilisation abusive de certaines molécules par des laboratoires pharmaceutiques essentiellement soucieux de transformer le malade en consommateur. C’est de la détérioration de ces empires dont la vocation devrait être la santé que j’ai voulu témoigner. L’Harmattan. 21 euros.

N°2 : « Sous le regard des chevaux ». Alliance inusitée d’une connaissance équestre aboutie avec le rêve et la poésie. Un regard grave, tendre et plein d’humour posé sur l’existence, et un hommage appuyé à quelques inoubliables chevaux. J’ai passé 50 ans avec des chevaux. Après avoir pratiqué le concours complet, le dressage et l’attelage en compétition, j’ai été nommée juge « élite » de la Fédération Française d’Équitation.

Livre préfacé par le général Pierre Durand qui fut écuyer en chef au Cadre Noir.

Les chevaux, une passion que j’ai pu maintenir malgré la visite médicale… et qui m’a aidée à la supporter ! L’Harmattan. 39,50 euros.

N°3 : « Seuls les chevaux sont innocents ». Un « polar », un défi que je me suis lancé… qui m’a empêchée de dormir quand je me demandais comment j’allais m’en sortir pour emmener le lecteur jusqu’au bout sans qu’il trouve la solution ! Un livre qui a failli devenir un film… hélas, Valérie Guignabodet qui voulait le réaliser, un matin ne s’est pas réveillée…

Un récit qui est aussi un reportage sur le milieu très mal connu de l’attelage. Pour le reste je ne vous raconte pas… on ne dévoile pas les secrets d’un polar. L’Harmattan. 17 euros.

N°4 : « Couleur sépia ». Mosaïque de réflexions sur la nature humaine, toutes choses observées, entendues et quelques fois vécues. Des profils au pastel ou à la pointe sèche… c’est selon. Une bonne part de l’ouvrage traverse l’univers des chevaux. Ce n’est pas un hasard, puisque le cheval tend un miroir à ceux qui l’approchent et à ceux qui les regardent s’en approcher. Un livre sans concession. L’Harmattan. 21,50 euros.

N°5 : « Ah, les p’tits voiseaux ». Un boulanger féru de spéléologie et un tenancier de bistrot anar sur les bords, sont en guerre avec un curé pécheur dans les deux sens du terme, et un baron royaliste qui prend encore la Bastille pour une station de métro. Tels sont, parmi d’autres, et dans les années 70, les protagonistes d’un petit village bourguignon aux prises avec des événements rocambolesques. L’Harmattan. 16,50 euros.

N°6 : « Rênes longues ». À peine les cavaliers se sont-ils éloignés de leur cheval qu’ils en rêvent et n’ont de cesse que de le retrouver. Quand, l’âge venant, on se retrouve à pied, on n’arrête plus d’y penser. On peut alors les écrire, les prolonger, les ressusciter, les partager. Au-delà de la passion, ces récits pleins d’humour, offrent aussi émotion, rêve, poésie, tendresse et gravité. L’Harmattan.20,50 euros.

N°7 : « Baroomby » & « Ombres portées ». Un livre habillé d’une splendide photo de Carina Mac Laughlan. La difficile histoire d’un cheval sauvage en Australie. Un de ces chevaux devenus inutiles et abandonnés par les colons dès qu’ils eurent des engins motorisés à leur disposition. Des chevaux retournés à l’état sauvage qui ont proliféré au point de ravager les pâtures réservées au bétail, et que l’on extermine à coups de fusil en les poursuivant avec des hélicoptères. Le cheval de Baroomby va survivre et voir les hommes de plus près.

« Ombres portées », hennissements de colère, de peur, d’amour et de joie, tambour des galops, crinières enfiévrées, odeurs lascives des cuirs moites, du foin et des crottins… mais aussi le bras de fer avec la mort des chevaux. L’Harmattan. 19,50 euros.

N°8 : « À l’heure de remiser le fiacre ». Préface de Carina Mac Laughlan. Qui n’a rêvé de galoper à la frontière du sable et de la vague, de dominer un parcours d’obstacles acclamé par la foule, ou d’entrer en religion dans la pénombre d’un manège ? Au-delà de cet imaginaire, la véritable équitation est une science exigeante et difficile. Mais au bout de l’effort, de la rigueur, de l’humilité et du respect que l’on doit au noble animal, le Graal n’est pas hors de portée. Le chemin est aride et semé d’embûches, mais surtout porteur d’incomparables joies.

Des fous rires, de l’amour, de la ferveur, des larmes, beaucoup de poésie, et l’apprentissage d’une réelle philosophie. L’Harmattan. 18 euros.

N°9 : « Les folles aventures d’un cheval pas comme les autres ». Un cheval de légende se soumet à des épreuves destinées à prouver qu’il sera digne de ceindre la couronne de son père s’il arrive à les surmonter. Initiation menant aux fonctions suprêmes où le fantastique se mêle au merveilleux. Un conte de fées pour adultes dont on sort métamorphosé ! L’Harmattan. 20 euros.

N°10 : « Embruns ». Mettre la voile, mener sa barque, savoir nager, mais galérer aussi ! Julie Wasselin témoigne de relations familiales houleuses au travers de récits sobres et incisifs, où la drôlerie des situations flirte avec le tragique. Le vocabulaire traduit une pratique assidue de ces voiliers que l’auteur de ses jours, tout comme la vie, fut incapable d’apprivoiser. Julie découvrira trop tard que ce père, au travers de ses échecs, lui a enseigné la ténacité… elle avoue qu’elle aurait aimé qu’il se livre et pouvoir échanger. L’Harmattan. 14,50 euros.

N°11 : « Propos débridés ». Quand vient le temps irrecevable où les chevaux ne sont plus, en les « écrivant », Julie Wasselin eut surtout l’idée de les « prolonger » et de leur offrir un dernier galop. À l’heure où les raisons de s’émerveiller se font rares, elle revisite les instants de grâce qui lui ont été accordés auprès d’eux et, au soir de sa vie, écoute la bride désormais suspendue au mur, cette bride qui, entre leur bouche et sa main, fut le témoin de leurs bavardages, évoquer leurs souvenirs. L’Harmattan. 24 euros.

N°12 : « Les chevaux n’oublient jamais rien ». Deux « vieilles », deux existences qui n’auraient jamais dû se rencontrer et qui sont en butte à des haines incoercibles datant de la dernière guerre, nous entraînent sur des chemins hauts en couleur qui vont leur redonner goût à la vie. Entre les étangs immobiles, les landes et les bois obscurs de la Brenne, terre sauvage où les mentalités, sous des apparences assoupies, recèlent encore de belles férocités, elles vivent à l’écart d’un hameau où s’appesantit un mystère dont seuls quelques chevaux possèdent la clef. L’harmattan. 16 euros. »

De quelle veine est votre 13ème livre ? Quand sortira-t-il, comment

l'obtenir, et à quel prix ?

« Des chevaux encore, et de quoi sont capables ceux qui cherchent à se les approprier.

Un récit où le meilleur côtoie le pire, et particulièrement en compétition. Si ce récit est accepté, il peut sortir au début du printemps 2022. Le prix ? Probablement dans les 14 euros. »

A quel type de lectorat vous adressez-vous ? Où souhaitez-vous l'entraîner ?

« Ce que j’écris est accessible à tout le monde. Il y a d’ailleurs des notes explicatives pour ceux qui ne connaissent pas bien les chevaux. En filigrane, je fais en sorte que l’on sache à quel point la vie des chevaux a toujours été, et reste difficile…

Les gens ne savent plus ce qu’ils doivent aux chevaux. Ces récits sont là « aussi » pour les faire réfléchir. »

Avez-vous peu ou prou des sources d'inspiration ?

« Je n’ai pas vraiment d’imagination… je ne parle que de choses que je connais pour les avoir vues ou vécues. Puis vous savez bien qu’un écrivain est un menteur qui raconte des histoires vraies. Tout est vrai… c’est seulement raconté autrement, ailleurs et dans un autre temps ! »

Le fait d'écrire est-il devenu une seconde nature, un acte de foi, une

douleur libératrice, un bien-être ineffable ?

« C’est une drogue… j’ai la chance de me réveiller « avec » ! Si je me réveille « sans », je vais faire autre chose. Je peux y passer des nuits, car j’ai besoin de silence. Je ne vois pas passer les heures. Je m’éclate !!!

Mais parfois, quand les yeux et le dos me font mal, c’est presque une torture. »

« Serait-il déraisonnable de penser à un 14ème bébé de votre part ?

J’avoue que je suis fatiguée… je ne voudrais pas non plus tirer à la ligne et rabâcher… on verra. Il faut savoir s’en aller… et ne pas faire « la fois de trop ». »

Vu vos antécédents avec le cheval, il apparaît logique que vous lui ayez

consacré un bon nombre d'écrits ?

« Oui, bien sûr ! Comme tous les fadas du cheval, je ne pense qu’à « ça ».

Vous devez fatalement être par ailleurs une plus ou moins grande lectrice ?

« Oui, la punition d’ailleurs, quand j’étais gosse, c’était de me prendre mes livres… ils m’ont permis de m’évader d’une existence difficile… les chevaux ont pris le relais ensuite, et m’ont sûrement sauvé la vie. »

Auriez-vous un projet insolite ou un vœu complètement fou dans le domaine littéraire ?

« Non. Je ne me prends pas la tête. Mes livres existent et c’est déjà inespéré. Mais si c’était à refaire autrement, j’aimerais bien entrer au Cadre Noir… et surtout en être capable ! Vous voyez, c’est fou ! »

Cela vous plairait-il d'être invitée dans la région chalonnaise pour un salon, une conférence, ou toute autre occasion ?

« Oui, bien sûr, mais en toute simplicité. Vous savez, ce que les chevaux enseignent de plus beau, ( si on les écoute… ), c’est l’humilité. Ils sont tellement, tellement meilleurs que nous ! »

C’est bon à savoir :

-ses libres sont en vente sur tous les sites habituels

-on peut aussi les commander en librairie

-pour lui écrire, c’est possible en MP sur Facebook (Julie Wasselin-Degrange)

-au cas où, L’Harmattan fait suivre les courriers : Editions de L’Harmattan – 5, rue de l’Ecole polytechnique -75005 Paris

Crédit photo : DR Propos recueillis par Michel Poiriault

[email protected]