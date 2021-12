AVIS DE DECES - Monsieur Patrick BLAISBOIS

CHALON-SUR-SAÔNE, CHÂTENOY-LE-ROYAL, - LE CREUSOT, SAINT-RÉMY, SASSENAY



Monsieur Patrick BLAISBOIS

nous a quittés le 24 décembre 2021, à l'âge de 72 ans.

Marie-Christine, son épouse ;

Karine et Cyrille, ses enfants ;

Sylvie, sa belle-fille ;

Clément et Eléa,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous invitent à vous unir à eux mardi 4 janvier 2022, à 11h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey pour lui rendre un dernier hommage.

Une collecte au profit de la Ligue départemental pour la recherche contre le cancer sera faite à l'issue de la cérémonie.

Marie-Christine, ses enfants et ses petits-enfants remercient ses infirmières à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement, ainsi que toutes les personnes qui prendront part à leur peine.