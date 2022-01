L'Espace des Arts a terminé l'année en beauté !

Point de morosité en fin d'année 2021 à l'Espace des Arts avec la venue d'une Compagnie de cirque de Québec, fondée à l'initiative de Vincent Dubé, nommée Machine de Cirque et qui a séduit chalonnais et grands-chalonnais. 3300 personnes au total ont assisté aux représentations programmées du lundi 27 décembre au jeudi 30 décembre. Un véritable succès donc !



Entre poésie, humour et prouesses vertigineuses, les rires et applaudissements nourris des spectateurs ont ponctué les 1h30 de spectacle, "passé trop vite" tant les 4 circassiens virtuoses : Raphaël Dubé, Ugo Dario, Maxim Laurin et Yohann Fradette-Trépanier, accompagnés de Frédéric Lebrasseur, musicien blagueur, ont excellé dans leur art. Ce spectacle, proposé dès 5 ans, a émerveillé petits et grands.



À noter dans vos agendas : Le 11 février 2022 à 19h, l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône proposera une comédie musicale spatiale pour toute la famille : 'Mars-2037'. Dès 7 ans. Renseignements et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/mars-2037-2022