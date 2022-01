AVIS DE DECES - Madame Isabel MERINO née MARTINEZ SALAZAR

CHALON-SUR-SAÔNE, FRAGNES-LA LOYÈRE



Joseph et Sabine Merino, Antoine et Véronique Merino, ses fils et ses belles-filles ; Mélissa, Tommy, Mélanie, Fanny, ses petits-enfants et leurs conjoints ; Léandro, son arrière-petit-fils ; les familles, parentes et alliées, ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Isabel MERINO

née MARTINEZ SALAZAR

survenu le 31 décembre 2021, à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 7 janvier 2022, à 10 heures, en l'église Saint-Paul de Chalon-sur-Saône.

Isabel repose à la chambre funéraire de Roc Eclerc à Saint-Rémy.

Elle a rejoint son fils,

La famille remercie les personnes qui prendront part à sa peine.

Carlos

décédé en 1996

et son mari,

José

décédé en 2019.