AVIS DE DECES - Madame Renée BOIREAU née LESPINASSE

CHÂTENOY-EN-BRESSE, SAISY, LOISY



Louis Boireau,

son époux;

Alain Boireau

et Valérie Vandecasteele,

Françoise Boissard

et Guy Distelzwey,

Marc et Iréne Boireau,

Didier et Lucie Boireau,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée BOIREAU

née LESPINASSE

Institutrice à la retraite

survenu le 1er janvier 2022 à l'âge de 86 ans.

Elle repose au funérarium Paccaud de Saint Marcel.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 5 janvier 2022 à 14h30 en l'église de Saint Marcel.

Pas de plaques.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.