15 agents recenseurs recrutés pour la campagne 2022 à Chalon-sur-Saône

Ce mercredi 5 janvier à 16 heures 30, dans le salon d'honneur de la mairie, Serge Lheureux, secrétaire général de la Ville et responsable du service état civil-population de Chalon-sur-Saône, a reçu les agents qui vont procéder à la campagne de recensement d'une partie de la population Chalonnaise, du jeudi 20 janvier au samedi 26 février. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour la Ville de Chalon-sur-Saône, l'échantillon de la collecte 2022 comprend 2262 logements, soit 458 adresses à enquêter.

C'est simple : plus notre ville est peulée, plus la partcipation de l'État au budget sera importante.

En d'autres termes, la connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d'ajuster l'action publique aux besoins de la population : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, pharmacie, etc), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transport à développer.

Chalon-sur-Saône étant une commune de plus de 10 000 habitants, la collecte est annuelle et se fait auprès d'un échantillon d'adresses. À noter qu'une adresse comprend un ou plusieurs logements.

Afin d'élaborer l'échantillon, base de chaque collecte annuelle, le territoire communal est divisé en cinq groupes homogènes de population. Ces groupes ne représentent pas un secteur géographique mais concernent tout le territoire de Chalon-sur-Saône.

Tous les ans, un des cinq groupes est sélectionné.

Dans ce groupe, un échantillon d'adresses représentant 8% des logements de la commune est tiré au sort afin d'être recensé.

Précisons que les adresses nouvelles sont systématiquement recensées et réparties dans les cinq groupes.

De 2014 à 2019, l'ensemble du territoire de la commune de Chalon-sur-Saône a été pris en compte, soit environ 40% de la population.

D'où le chiffre de la population légale de 2019 applicable en 2022 est de 46 577 habitants, avec 261 habitants de plus que la population légale de 2018 applicable en 2020.

Avec - 0,2%, Chalon-sur-Saône connaît la 2ème évolution la plus favorable du département de Saône-et-Loire sur 5 ans après Mâcon (+0,3%) et 10ème de la région Bourgogne Franche-Comté sur 23 villes de plus de 10 000 habitants.

Rappelons qu'en 2021, les conditions n'étant pas réunies pour une collecte de qualité, en raison de la crise, il n'y a pas eu de campagne de recensement.

La collecte 2022 à Chalon-sur-Saône connaît quelques particularités comme la collecte des habitatations mobiles* et des sans-abris les 20 et 21 janvier uniquement en rencontre physique et non sur Internet. Les lieux de collecte seront l'Accueil du Jour et le terrain des Gens du Voyage. Ou encore le changement de local dédié à la collecte : il est désormais situé au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, dans le couloir entre le pôle État Civil et le pôle Démarches, à droite après l'ascenceur. Les agents administratifs dédiés au recensement, Émeline Nicolas et Hélène Revol travailleront dans de meilleures conditions. Par ailleurs, les agents recenseurs et le public y seront mieux accueillis.

Dans un article à paraître dans les colonnes d'Info Chalon, vous prendrez connaissance de l'identité des 15 agents recenseurs recrutés et les modalités pratiques de la collecte.

* Cela comprend mobil-homes, caravanes et péniches.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati