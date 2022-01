A J-3 avant les 32ème de finale de la Coupe Gambardella FC Chalon - RC Strasbourg, les sponsors du FC Chalon viennent encourager les U 18

Venez encourager les jeunes Chalonnais samedi à 14 heures 30 sur le Terrain Synthétique Jean Pierre Bouillin sur le pôle foot du stade Léo Lagrange.

Mercredi soir, sur le Terrain Synthétique Jean Pierre Bouillin, au pôle foot du stade Léo Lagrange avait lieu l’avant dernier entrainement des jeunes footballeurs chalonnais, dirigé par William Lambret assisté de Damien Perusson, Dominique Pelletier et Mathias Donat.

Lors de cet entrainement les joueurs azur et or participant à la rencontre du match des 32ème de finale de la Coupe Gambardella contre le RC Strasbourg ont vu de nombreux sponsors venir à leur rencontre pour les encourager et apporter leur soutien pour ce match de prestige qui les attend.

En effet, lors de cet événement on notait la présence d’Anne-Catherine Lebeaud, Gérante de la société Graine de Com et Présidente de l’Adedis, de Monsieur Sébastien Gagnor, du groupe Ariston Thermo Group-Viadéo et de Monsieur Thierry Buatois Président de la CCI de Bourgogne Franche-Comté et Directeur de la SEI.

J.P.B