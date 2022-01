AVIS DE DECES - Monsieur Guy PANTEL

CHÂTENOY-LE-ROYAL, - CHALON-SUR-SAÔNE



Monsieur Guy PANTEL

Ingénieur Arts et Métiers

nous a quittés le 4 janvier 2022, à l'âge de 89 ans.

Jacques et Odile Pantel,

son fils et sa belle-fille ;

Louis, Hugues et Blanche,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous invitent à vous joindre à eux lors d'un dernier temps de recueillement en la mémoire de Guy.

Celui-ci aura lieu le dimanche 9 janvier 2022, à 14h30, en l'église réformée - 29 rue Carnot à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.