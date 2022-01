AVIS DE DECES - Monsieur Paul GIVORD

CHALON-SUR-SAÔNE



Paul GIVORD



nous a quittés le 27 décembre 2021 à l'âge de 83 ans.

Conformément à ses volontés

Denise, son épouse ;

Fabienne et Denis,

Floriane et Sébastien,

ses enfants ;

Valentin et Amélia, Milla, ses petits-enfants ;

Constance,

son arrière-petite-fille ;

et toute sa famille,

ont célébré ses obsèques dans l'intimité familiale.

Ils rappellent à votre souvenir sa fille,

Fanchon

décédée en novembre 2008.