Financés dans le cadre du Plan d’Accélération de l’Investissement Régional, ces derniers complètent les outils proposés aux élèves pour leur orientation et viennent diversifier les approches en prenant appui sur les nouvelles technologies.

À quelques semaines de l’ouverture de la plateforme Parcoursup (le 20 janvier), l’élue régionale a rappelé la mine d’information à laquelle les jeunes, les familles et les enseignants ont accès pour connaître les métiers et les formations qui y mènent.

« L’ambition de la Région est avant tout de « révolutionner » l’orientation, avec notamment des outils plus modernes et plus performants, tant au bénéfice des enseignants que des jeunes et de leur famille. Nous devons continuer d’œuvrer ensemble pour que chacun trouve sa place », a notamment déclaré Océane Charret-Godard.

Les casques de réalité virtuelle des métiers 360

Les élèves de la classe de seconde « Métiers de la relation clients » ont pu tester les casques de réalité virtuelle acquis par la Région dans le cadre de son Plan d’Accélération de l’Investissement Régional (600 000 €). Ce sont plus de 550 casques qui circulent actuellement dans les collèges, les lycées et les Centres d’Information et d’Orientation qui en font la demande.

Ces casques, dont l’usage est conçu en partenariat avec les autorités académiques, sont alimentés grâce à des environnements virtuels imaginés par l’entreprise Métiers 360 qui propose une présentation des métiers en immersion « à 360° » pour une expérience sensible et ludique des environnements professionnels. Quarante environnements sont ainsi proposés. Des films tournés spécifiquement dans les entreprises du territoire complèteront cette offre dès 2022 et permettront de valoriser des compétences spécifiques à la région auprès des jeunes (exemples : les métiers d’art, les métiers de l’industrie, de l’agriculture...). Plongé au cœur d’une entreprise, d’une association, d’un service public, le spectateur rencontre trois à quatre professionnels travaillant sur un même lieu. Ils présentent leurs outils de travail, leurs missions et racontent comment ils vivent leur métier.

74 établissements volontaires de Bourgogne-Franche-Comté expérimentent ce nouvel outil : 50 collèges

2 EREA (Établissements Régionaux d’Enseignement Adapté) 19 lycées

3 CIO (Centres d’Information et d’Orientation)

Les guides « Après la troisième / Après le bac, j’ai le choix »

Toutes les clés pour s’orienter et les formations régionales y sont recensées. Outre le lien métiers-formation, ces guides permettent de valoriser les atouts économiques du territoire, grâce à l’expertise du Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation - Observatoire régional de l'emploi et de la formation Emfor.

Les guides, en version papier, seront bientôt disponibles dans tous les établissements de la Région, les structures d’orientation et certaines médiathèques.

La version dématérialisée est déjà disponible sur https://urlr.me/LJZhS

Les portails numériques accessibles à tous

Cléor (les clés de l’orientation)

Cléor permet de découvrir les métiers selon les centres d’intérêt, les compétences ou les expériences et accompagne les choix grâce à la mise en relation des informations régionales sur l’emploi, les recrutements et les formations. Cet outil est adapté à tous les utilisateurs : collégiens, lycéens, professeurs principaux, parents d’élèves, demandeurs d’emploi, salariés, étudiants, apprentis...

https://bourgogne-franche-comte.cleor.org/







La Galerie de l’orientation

La Galerie de l’orientation est un service conçu en partenariat avec l’ONISEP pour renforcer l’accès aux outils et aux ressources existantes utiles aux élèves et à leurs familles. Cet outil rassemble toutes les ressources utiles pour accompagner les démarches d’orientation :la prise en charge du coût de l’abonnement par la Région permet notamment un accès gratuit aux publications habituellement payantes de l’ONISEP, complétées des informations disponibles en Région, dont Cléor et les guides « Après la troisième / Après le bac, j’ai le choix ».

La galerie de l’orientation est accessible aux élèves, familles et équipes éducatives des 530 collèges et lycées de la Région :

via l'ENT ECLAT BFC des établissements, rubrique Orientation.

ou via la page d’accueil de LA GALERIE DE L’ORIENTATION : https://orientation-bourgognefranchecomte.onisep.fr (codes d’accès à solliciter auprès de l’établissement).

Explor’action métiers : l’application qui simplifie l’accès aux informations sur les métiers aux équipes pédagogiques des collèges et lycées

Explor’action métiers est active depuis le 4 janvier 2022.

Cette nouvelle application, à destination des enseignants, a pour objectif de simplifier l’information sur les actions de découverte des métiers et des formations.

Elle est accessible via l’espace numérique de travail dans le menu « orientation ».

Elle permet des recherches par secteurs, villes et/ou niveaux scolaires, et une première prise de contact avec les organisateurs d’actions éducatives dédiées à la connaissance des métiers et de l’orientation.

Informations : [email protected].

La galerie de l’orientation est également accessible directement sur le site

