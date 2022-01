AVIS DE DECES - Madame Gilette FREBY née GINET

CHALON-SUR-SAÔNE



Jacques et Gillette Freby,

Jocelyne et Michel (†) Cardon,

Patrick et Aline Freby,

Gilles et Nathalie Freby,

Mireille et Didier Frion,

Christine Freby et Alain Blaise,

ses enfants et beaux-fils, belles-filles ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

et toute sa famille proche,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Gilette FREBY

née GINET

survenu le 5 janvier 2022, à l'âge de 93 ans.

Gilette repose en la chambre funéraire Rolet de Chalon-sur-Saône, 115 Avenue Boucicaut. La cérémonie civile aura lieu le lundi 10 janvier 2022, à 14h30, en la salle omniculte du funérarium Rolet où l'on se réunira.

À l'issue, l'inhumation est prévue au cimetière Nord de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part, la famille remercie d'avance toutes les personnes qui s'associent à sa grande peine.