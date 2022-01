Découverte des Métiers des Armées Au Lycée Hilaire de Chardonnet

A l’initiative de Madame Mourral proviseure, jeudi après-midi une information était faite par les armées à une soixantaine d’élèves. Dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, au Lycée, des actions de sensibilisation à la sécurité, à la défense nationale sont proposées et la connaissance des métiers de l’armée en fait partie.

Madame Mourral a remercié les intervenants, Gendarmerie, Armée de l’Air, Marine, et Armée de terre ont expliqué les différents types de formations et de recrutement, ainsi que le cursus pour accéder aux carrières en interne ou en externe. Chaque élève très attentif aux documents et explications, ont posés beaucoup de questions afin de connaître le chemin à parcourir vers un avenir plein d’espoir.