32ème de finale de la Coupe Gambardella (U18), FC Chalon 0 - RC Strasbourg 5 : Rien à regretter, les Strasbourgeois étaient plus forts !

Chalon résiste une mi-temps!

Samedi, à 14 heures 30, le F.C Chalon recevait dans le cadre des 32ème de finale de la Coupe Gambardella sur le terrain synthétique Jean Pierre Bouillin situé sur le pôle foot du stade Léo Lagrange, la redoutable équipe U 18 du RC Strasbourg. Ce club professionnel, doté d’un centre de formation, faisait office d’ogre face au petit poucet chalonnais quand on sait la qualité de cette équipe de U18 qui représente une des meilleures formations de la région Grand Est. Les chalonnais avaient donc fort à faire pour espérer une éventuelle qualification.

Résumé de la rencontre :

Affluence : 900 personnes Terrain : Pelouse Synthétique Temps : Humide et pluvieux

Arbitrage de monsieur Joan Marsigaglia

Changements pour le FC Chalon : Robinho Besini (68’), Abdourahamane Said et Yanis Chiabri ( 70’), Lucas Ferreira (83’)

Changements pour le RC Strasbourg : Alexis Casadei (70’), Joshua Fahrner (75’), Eliott Labeth (80’)

Carton jaune pour FC Chalon : Antoine Bernard (55’)

Carton jaune pour Strasbourg : Seydoux Wassa (1’), Kanfory Kaba, (5’)

Il n’y a pas eu photo entre les deux équipes, même si les jeunes chalonnais ont tenté de rivaliser avec leurs adversaires en 1ère mi-temps, l’ogre dressé devant eux n’a pu être terrassé ! Les chalonnais sont à féliciter pour l’ensemble de leur parcours cette année et nul ne doute que l’année prochaine, cette jeune génération viendra frapper de nouveau à la porte des 32ème de finale de cette compétition.

Résumé de la 1ère période

Les chalonnais sont séduisants dès l’entame de la rencontre et un fait marquant aurait pu changer la physionomie du match quand sur un contre chalonnais, l’ailier droit chalonnais Bourgeois récupère un ballon et sert en profondeur à 20 mètres côté droit des buts alsaciens le N° 9 et capitaine chalonnais Demane, qui prend de vitesse le numéro 5 strasbourgeois Wassa, qui n’a d’autre solution que de le faucher alors qu’il est le dernier défenseur. L’arbitre lui adressera un simple carton jaune alors que le rouge était amplement mérité. S’en suivra ensuite un coup franc qui ne donnera rien (1’). Le numéro 9 chalonnais Demane qui donnera à nouveau du fil à retordre à l’arrière garde strasbourgeoise et cette fois-ci, c’est le N°4 strasbourgeois Kaba qui va faire une faute sur l’avant centre par un tacle appuyé et qui va recevoir lui aussi un carton jaune (5’). Les strasbourgeois ont laissé passer l’orage chalonnais et commencent à mettre le pied sur le ballon et faire tourner en bourrique le milieu de terrain chalonnais. Strasbourg est d’ailleurs tout prêt d’ouvrir la marque quand sur un ballon cafouillé dans la surface par les défenseurs chalonnais, le N° 3 strasbourgeois Tanguy Wenner récupère le ballon dans la surface sur le côté gauche et envoie un véritable missile sur le poteau droit du goal chalonnais Durlin complètement battu (15’). Strasbourg domine maintenant et campe dans la partie chalonnaise, c’est autour du N° 8 Ouattara d’envoyer un tir puissant qui frôle la lucarne droite du portier chalonnais Durlin (16’). Strasbourg continue sa domination aux abords de la surface chalonnaise et suite à une succession de tirs contrés, le ballon arrive aux 18 mètres. Sans se poser de question le N° 3 strasbourgeois Tanguy Wenner adresse une frappe brossée dans le petit filet gauche du gardien chalonnais Durlin resté pantois (FC Chalon 0 RC Strasbourg 1, 25’). Le RC Strasbourg a pris de l’assurance et se montre une nouvelle fois dangereux quand sur un nouveau cafouillage chalonnais dans la surface, le ballon est récupéré par le N°11 strasbourgeois Diallo qui voit sa frappe puissante passer juste au-dessus de la lucarne gauche du but chalonnais (30’). La première frappe chalonnaise interviendra par le numéro 10 chalonnais Carabin, qui après s’être débarrassé de deux strasbourgeois, enverra une frappe malheureusement trop écrasée et facilement captée par le goal visiteur Risser (40’). Dans la foulée, les strasbourgeois répondent du tac au tac aux chalonnais et sur un contre rondement mené, une balle en profondeur est adressée au N°9 Strasbourgeois Kanouté dont la frappe est bien stoppée par le goal chalonnais Durlin (41’). Strasbourg qui voudrait faire la différence avant la mi-temps va se créer une dernière occasion par le N° 10 Strasbourgeois Bechikh qui verra sa frappe stoppée d’une belle parade par Durlin (44’). L’arbitre renverra les deux équipes pour la pause citron sur le score de 0 à 1 en faveur des strasbourgeois

Résumé de la deuxième mi-temps

On s’attend à une réaction des jeunes chalonnais mais le public comprend vite qu’il n’en sera rien tant l’occupation du terrain est maitrisée par les joueurs du Grand Est. Si les dix premières minutes restent vaines côté strasbourgeois, les alsaciens restent néanmoins dans le camp chalonnais et ils vont finir par trouver la faille ! Suite à une belle action collective menée par Tiré et relayée par Kanouté , Diallo est servi en profondeur et s’en va crucifier Durlin d’une balle qui rase le poteau droit (FC Chalon 0 RC Strasbourg 2, 57’). Ce but libérateur a mis les strasbourgeois en confiance et suite à un véritable siège dans la défense chalonnaise Kanouté va récupérer un ballon à six mètres des but chalonnais côté gauche et malgré un angle fermé, il va adresser une frappe surpuissante qui verra le ballon aller directement dans le visage du portier chalonnais Durlin avant de finir sa course dans le petit filet du but chalonnais (FC Chalon 0 RC Strasbourg 3, 63’). On arrête plus cette équipe strasbourgeoise qui a le vent en poupe et qui maitrise dorénavant tous les débats. Néanmoins, les chalonnais essaient tant bien que mal de sauver l’honneur et ils en auront l’occasion sur un coup-franc situé aux 18 mètres des buts visiteurs mais la frappe du capitaine Demane sera détournée par le goal visiteur Risser (75’). Les dernières minutes sont longues pour les chalonnais dont pas mal de joueurs prennent des crampes mais les strasbourgeois en s’en soucient pas et vont de nouveau creuser l’écart quand sur un coup-franc aux abords de la surface chalonnaise la première frappe du capitaine alsaciens Ouattara est contrée, mais le ballon lui revient dans les pieds pour un enchainement d’une frappe puissante sous la transversale que Durlin ne peut arrêter (FC Chalon 0 RC Strasbourg 4, 80’). Le calvaire chalonnais ne sera pas terminé quand sur une nouvelle domination aux abords de la surface Ouattara va servir en profondeur le N° 9 Kanouté qui viendra battre une nouvelle fois Durlin d’une frappe puissante avec un ballon qui ira se loger dans sa lucarne droite (FC Chalon 0 RC Strasbourg 5).

L’arbitre sifflera la fin du match sur le score sans appel de 0 à 5 en faveur des Strasbourgeois.

Bravo aux strasbourgeois qui en fin de match feront une haie d'honneur aux joueurs chalonnais

Analyse journalistique : Sur ce match, on a aimé du côté chalonnais, le capitaine Demane dont les strasbourgeois ont vite compris qu’il était un véritable danger et qui lui ont donc laissé peu de liberté ; Carabin qui a montré de l’efficacité sur ses dribles et son engagement. Bourgeois dont les qualités techniques lui ont permis de déborder certaines fois sur le côté droit. Ayache, un milieu de terrain qui ne s’en laisse pas compter. Enfin Letienne, assez convaincant en défense centrale.

Côté strasbourgeois, si on peut féliciter toute l’équipe pour sa qualification, on retiendra néanmoins la bonne prestation du capitaine Ouattara et son collègue Diarra en milieu de terrain, Wenner un arrière gauche très offensif, Kanouté et Diallo deux buteurs sans complexe. Enfin l’arrière garde, Kaba et Wassa qui ont déjà du métier.

Clin d’œil au corps arbitral et au Délégué du match,

A de joyeux supporters chalonnais !

