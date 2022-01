Des vents à plus de 120 km/h cette nuit en Saône et Loire ... des interventions en pagaille ce dimanche matin

Les interventions se multiplient en Saône et Loire pour des branches arrachées par les vents et encombrant les chaussées ou les lignes téléphoniques et électriques. Mais aussi des objets menaçant de tomber comme des cheminées. Les sapeurs-pompiers de Saône et loire sont très sollicités ce dimanche matin en Bresse et sur le Mâconnais notamment. Prudence si vous êtes amenés à emprunter des routes de campagne ce dimanche.