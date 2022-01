La 78ème Saint-Vincent Tournante Corpeau – Puligny Montrachet - Blagny qui devait se tenir les 29 et 30 janvier 2022, est reportée aux 19 et 20 mars 2022.

Après consultation des services de l’Etat et au vu de l’évolution des conditions sanitaires, le Comité d’Organisation de la 78ème Saint-Vincent Tournante et la Confrérie des Chevaliers du Tastevin se voient contraints de reporter cet évènement aux 19 et 20 mars 2022.

La sécurité de nos visiteurs, bénévoles, artisans et partenaires restant notre priorité, il était difficile d’envisager sereinement à la fin de ce mois une Saint-Vincent Tournante sous le signe de la fête et du partage.

Enthousiastes et fiers du travail déjà effectué, nous maintenons cette 78e édition en 2022 et restons tous mobilisés pour faire de cette fête un moment unique et inoubliable, tout en garantissant la sécurité de tous.

A l’aube du printemps, cette Saint-Vincent Tournante tant attendue se déroulera selon les mêmes principes que prévus initialement : défilé, célébration eucharistique, intronisation des anciens vignerons, animations de rue, restauration, etc… Vous retrouverez les 8 cuvées vinifiées collectivement, dans les 12 caveaux à travers nos villages entièrement décorés dans le thème des 4 éléments.

Ce changement de dates n’aura aucune incidence sur les kits de dégustation déjà réservés. Ils seront bien évidemment valables les 19 et 20 mars 2022.

Nous vous invitons à retrouver toutes les actualités et informations pratiques sur notre site internet www.saint-vincent-tournante-2021.com ainsi que sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram.

Jean-Michel Chartron,

Président du Comité d’Organisation de la Saint-Vincent Tournante 2021