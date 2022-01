La ville de Saint Rémy s’éteint tout doucement ? s'interrogent les communistes de Saint-Rémy

Communiqué

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) vient de rendre son rapport sur la gestion de Saint-Rémy par la municipalité depuis2014...verdict ?

Partenaires depuis 1971 de l’Union de la Gauche jusqu’à 2014 à Saint Rémy, les Elu.e.s du Parti Communiste et Citoyens onttravaillé main dans la main avec leurs partenaires tout au long des différents mandats.–toujours dans un débat contradictoire, fraternel et respectueux des uns et des autres.

Est venu à présent pour nous le temps de notre expression.

Une gestion budgétaire imparfaite !

Des efforts de gestion financière sont relevés par la CRC mais une meilleure fiabilité budgétaire et un plan pluriannueld’investissement sont demandés !

La municipalité de droite « fait preuve, de façon constante, d’une prudence extrême en faisant une estimation plutôt haute de sesdépenses et plutôt basse de ses recettes ».

On peut donc considérer que la sincérité ne prévaut pas vraiment à l’élaboration des budgets !

L’insincérité est d’ailleurs notée par la CRC concernant l’inscription des dépenses imprévues !

« La chambre observe que ces inscriptions budgétaires, telles que justifiées par l’ordonnateur et bien que respectant le plafond prévu à l’article L. 2322-1 du CGCT, sont insincères et n’apparaissent pas comme une bonne pratique d’élaboration du budget de la collectivité. »

Une situation financière fragile !

- La dotation globale de fonctionnement connait une baisse drastique depuis 2014. La perte cumulée s’élève à 1 403 379 euros ! Or c’est la principale recette de la commune.

Cette baisse des dotations nationales n’est pas condamnée par la droite.

- Parallèlement, le président d’agglomération Sébastien Martin a décidé dès 2015 de diminuer de 50% la dotation solidaire communautaire, avec le soutien de Madame la Maire de Saint-Rémy, privant ainsi davantage la commune de ressources. Cela a eu pour effet de priver la commune de Saint-Rémy d’une ressource annuelle de l’ordre de 100 000 € an.

- Résultat ? Des contraintes en plus, une diminution des budgets de fonctionnement et des investissements limités !

Nous communistes, citoyens engagées, déplorons les contraintes que l’Etat et l’agglomération de droite font peser sur les communes et Saint-Rémy particulièrement.

Il est pourtant urgent de construire la ville de demain !

C’est grâce aux investissements ambitieux des précédentes majorités de gauche que la ville peut s’enorgueillir d’avoir des équipements au services des habitants : Une bibliothèque, une salle des fêtes, des terrains de tennis, une piscine, etc.

Accélération des transferts (mutualisation)?

Enfin, le rapport de la CRC va plus loin en émettant des préconisations (transferts) parmi lesquelles l’accentuation de la mutualisation avec le Grand Chalon

La commune compte plusieurs équipements dont la vocation est intercommunale (selon la Chambre régionale des Comptes), du fait de leur rayonnement dépassant la seule commune de Saint-Rémy. Cela devrait susciter une réflexion quant à un éventuel transfert à la Communauté d’Agglomération.

La piscine est le plus emblématique de ces équipements

Quel avenir pour Saint-Rémy dans ce contexte ?

Vente du patrimoine... Manque d’entretien des routes...transfert d’équipements à l’agglomération...

Notre ville et ses habitants méritent mieux !