La Coordination Rurale de Saône et Loire demande plus de concertation à la Chambre d'agriculture de Saône et Loire

Mi-septembre, la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire a adopté un projet de rénovation des locaux de la Maison de l’Agriculture à Mâcon, qui aura un impact considérable sur ses finances pendant de longues années. Le coût à la charge de la Chambre d’Agriculture est estimé à 6 millions d’euros, dont la moitié sera financée par l’emprunt.

La Coordination Rurale de Saône-et-Loire estime qu’un minimum de concertation sur l’emploi des ressources de la Chambre d’Agriculture aurait été approprié. En effet la nécessité de permettre aux salariés de la Chambre d’Agriculture de travailler dans des conditions décentes aurait pu s’effectuer sans fragiliser les ressources financières destinées à rendre service aux agriculteurs

À l’heure où toutes nos productions agricoles connaissent des difficultés sans précédent, la Coordination Rurale de Saône-et-Loire regrette d'une part que ce projet n'ait fait l'objet d'aucun débat de fond ni d’aucune consultation d’envergure de l’ensemble des agriculteurs du département. D'autre part, qu'il entérine la cohabitation sous le même toit de la Chambre, de deux syndicats agricoles (la FDSEA et les JA) ainsi que du Crédit Agricole, et ce, au mépris des règles les plus élémentaires du pluralisme syndical et de la libre concurrence entre les différents établissements bancaires.