VACCINATION - Laurent Pietraszewski, Secrétaire d'Etat, salue la mobilisation de la Médecine du Travail en Saône et Loire

En présence des parlementaires Rebeyrotte et Gauvain, des élus départementaux, régionaux et locaux, Laurent Pietraszewski, Secrétaire d'Etat en charge de la santé au travail est venu saluer la mobilisation des acteurs de terrain dans la vaccination face à la COVID19. L'impact de la COVID 19 sur la vie de l'entreprise étant plus que jamais d'actualité, la Médecine du Travail 71 muliplie les initiative afin de densifier le réseau et les possibilités données aux salariés pour se faire vacciner. Ainsi en ce début d'année, ce sont quelques 1400 créneaux qui sont proposés jusqu'au début du mois de février avec pas moins d'une vingtaine de créneaux par jour dès 8H20 à Chalon sur Saône.

"Un travail de dentelle" salué par le Secrétaire d'Etat alors que la Médecine du Travail mobilise toutes ses équipes sur les sites de Louhans, Cuisery, Autun, Le Creusot, Montceau les Mines, Vitry en Charolais, La Clayette, Marcigny ou encore Cluny.

Au mois de décembre, ce sont quelques 650 salariés des entreprises affiliées qui ont été vaccinés, 900 en juillet et août, et un peu moins de 600 au lancement de l'initiative entre les mois de mars et juin 2021. Pour rappel, quelques 110 000 salariés sont suivis par la MT71.

Le Secrétaire d'Etat a tenu à rappeler l'importance de ces dispositifs qui collent au plus près du terrain et des attentes des salariés, permettant d'offrir le maximum de possibilité pour les primo-injections mais aussi les rappels.

Laurent Guillaumé