Marie Mercier adresse ses voeux chaleureux aux Saône et Loiriens

Les quelques années qui viennent de s’écouler ont été difficiles. Bien sûr, nous viennent immédiatement à l’esprit la crise sanitaire et ses nombreuses conséquences, médicales, économiques et sociales. La période a aussi été révélatrice de maux plus profonds et nous montre que nous sommes ensemble à la croisée des chemins.

La confiance en nos institutions, plus encore en notre démocratie, est écorchée. L’organisation de notre société, nos rapports les uns aux autres, quelles que soient nos différences, interrogent.

Il nous faut travailler et apporter des réponses qui rétablissent l’apaisement et la foi en notre avenir commun.

Je sais, au fil de mes observations et de mes rencontres, que cet espoir-là est partagé car tant de personnes se dévouent chaque jour à la place qui est la leur, dans leur métier, dans leurs actions. Il y a, et chez nos jeunes que nous devons soutenir dans leur parcours et leurs initiatives, de l’envie, de l’énergie à vouloir rendre notre monde meilleur.

Alors puisse la fraternité être la boussole de tous nos engagements en cette nouvelle année 2022 !