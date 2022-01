AVIS DE DECES - Madame Georgette PROST née DUPONT

SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Patricia et Claude,

sa fille et son gendre ;

Yannick, son petit-fils ;

Nolan, son arrière-petit-fils ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette PROST

née DUPONT

dite « Jojo, Gégea, Yaya »

survenu le 4 janvier 2022, à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 12 janvier 2022, à 13h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

La famille remercie particulièrement les infirmiers de Varennes le Grand et le

personnel de l'ADMR, pour leur gentillesse et leur

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.