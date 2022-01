AVIS DE DECES - Monsieur Georges THOMAS

CHAGNY, CHAUDENAY, MARIGNANE



Christian et Marie-Jo Petot,

Monique et Alexandre Benoiton,

Annie Ragondet,

Alain et Martine Petot,

Michel (†) et Odile Petot,

ses enfants;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Georges THOMAS

Dit "Jojo"

survenu dans sa 90e année.

Ses obsèques religieuses auront lieu jeudi 13 janvier 2022, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Condoléances sur registres.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Suzanne,

décédée en 2011.