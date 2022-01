A propos de Gilles Platret, "comme d'habitude, à l'entendre, on croirait qu'il est le seul maire à faire son travail."

L'ancien maire d'Autun et député de la 3e circonscription de Saône et Loire pointe les propos du maire de Chalon-sur-Saône.

"Les propos de M. Platret sont insultants vis à vis de l'ensemble des Maires.

Comme d'habitude, à l'entendre, on croirait qu'il est le seul maire à faire son travail.

Je ne connais pas un seul collègue Maire qui n'est pas vigilant dans sa fonction d'officier d'état civil : dès qu'il a un doute en matière de naissance, d'union, de décès ou de délivrance de titres, il saisit le Préfet et surtout le Procureur pour des vérifications et sur les procédures adaptées à mettre en œuvre. Et il se conforme ensuite à ce qu'a révélé ou non les investigations menées et diligente les procédures requises.

C'est sur ce dernier aspect que M. Platret diverge, mais il est le seul maire à ne pas reconnaître l'État Républicain. Quels que soient les gouvernements, il refuse de recevoir les Ministres et les Préfets. Gageons qu'il serait plus accueillant si l'État était une dictature. Il s'y reconnaîtrait enfin !".

Rémy REBEYROTTE