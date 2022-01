Conservatoire du Grand Chalon / Théâtre : 'La magie lente'

Benoît Giros, seul sur scène, joue, répare et enquête sur la vie volée d’un garçon ayant vécu un traumatisme. Un retour dans le passé, introspectif, afin d’effacer les démons, et réparer le vivant.

Cette pièce de théâtre tragique et pleine d’émotions parle du chemin parcouru par un homme pour faire la paix avec lui-même. Cru et parfois choquant, vous serez absorbés par le texte de Denis Lachaud magistralement interprété par le comédien, Benoît Giros d'une intensité sidérante. Peu de mise en scène, peu de musique, peu d’images et pourtant vous allez être captivés grâce à cette pièce d’une force rare et qui mène vers la lumière.

Cette pièce fait l'unanimité auprès de la critique (Télérama, Le Monde, Causette, Le canard enchaîné, Médiapart, Konbini,...).

Extrait Télérama PourSortir :

'Sur les sièges, personne ne bouge. Cette écoute absolue, très rare, est le signal que quelque chose se passe qui sort de l'ordinaire.'

VENDREDI 14 JANVIER 2022 À 20H - THÉÂTRE GRAIN DE SEL

INFORMATION PRIX - Tarif B de 6 à 11 € - À partir de 15 ans.

INFOS PRATIQUES / BILLETTERIE Conservatoire du Grand Chalon :

du mardi au vendredi de 13h à 17h30 - Tél. : 03 85 42 42 67

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon. Crédit photo : Pierre Notte