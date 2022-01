À la mémoire de Pierrette Guyard-Pauchard, Juste parmi les Nations

Comme le dit le Talmud, un des textes fondamentaux du judaïsme, «Qui sauve une vie, sauve l'Humanité».

Le geste de Pierrette Guyard-Pauchard est une belle illustration de ces histoires de Justes parmi les Nations et d'enfants sauvés.

Ce mardi 11 janvier, Séverine et sa grand-mère Colette, sont venus témoigner au lycée Émiland Gauthey de l'histoire de leur famille et rendre également un vibrant hommage à Pierrette dont le geste altruiste a permis de démontrer que même dans les heures les plus sombres, les mots «humanité», «tolérance» et «courage» ont encore un sens.

Ainsi le matin, de 10 heures à 12 heures, c'est 53 élèves issus des classes de 1ère métiers de la mode et du vêtement, 1ère et terminale CAP Vente, et l'après-midi, de 14 heures à 16 heures, 48 élèves de seconde Bac pro métiers relations clients et métiers de la mode et du vêtement, ont pu rencontrer les deux femmes.

Séverine a raconté aux élèves l'histoire vécue par sa grand-mère, née Morgenbesser, alors fillette pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette idée de journée mémorielle proposée par Khedidja Thibert, professeur de lettres histoire, en 2017.

«L'année dernière, nous n'avons pas pu la faire en physique et en 2020, nous n'avons pas pu l'organiser en raison du confinement», nous explique cette dernière.

Cultivatrice dans le hameau d'Athez (commune d'Anost), Pierrette Guyard-Pauchard, née le 16 septembre 1876, a sauvé Colette, fillette qui lui avait été confiée par l’Assistance publique, mais aussi quatre autres enfants, les enfants Frydman, venus se réfugier dans le Morvan après la Rafle du Vél'd'Hiv' à Paris.

Entre les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 personnes, dont 4 115 d'enfants, soit près d'un tiers des raflés, sont arrêtées avant d'être détenues au Vélodrome d'Hiver (mais aussi dans d'autres camps), dans des conditions d'hygiène déplorables et presque sans eau ni nourriture pendant cinq jours.

Ils seront ensuite envoyés par trains de la mort vers le camp d'extermination d'Auschwitz.

Moins d'une centaine d'adultes en reviendront...

Tous de confession juive, Pierrette les a sauvés en les cachant et en subvenant à leurs besoins.

Les quatre enfants Frydman vivent aujourd'hui aux États-Unis.

Elle est devenue Juste parmi les Nations en 2011.

La médaille qui lui a été décernée par Yad Vashem est exposée au Musée de la résistance du Morvan, à Saint-Brisson.

Cette intervention s'est faite avec l'aval du Comité français pour Yad Vashem dont l'une des missions «Éduquer pour transmettre» favorise la transmission de la mémoire pour mieux comprendre le passé et construire l'avenir.

Deux aspects ont été approfondis lors de cette intervention : l'humanité et le courage des Justes parmi les Nations, avec en particulier l'exemple de Pierrette et l'importance de transmettre pour ne pas oublier.

Les élèves qui le désiraient étaient invités à écrire un mot sur leur ressenti.

Aujourd'hui, Séverine et Colette sont à Mâcon.

Étaient présents, Setti Messoussa, Hajra Zeghidi et Arnault Descombes, professeurs de commerce et d'éco-gestion, Valérie Orsat, professeur d'arts appliqués, Emeline Dumez, professeur de mode et Nathalie Cordelier, professeur de lettres histoire.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati