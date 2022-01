POLEMIQUE PLATRET - Les élus Alain Rousselot-Pailley et Didier de Carli demandent aux élus de la majorité de prendre leurs responsabilités

Gilles Platret stigmatise et fait preuve d’un comportement arbitraire que ce soit au sein de la vie démocratique de notre ville mais aussi vis-à-vis de ses propres concitoyens.

Il abîme, de ce fait, les libertés individuelles et la démocratie locale en usant de manière despotique le pouvoir que le droit de notre pays a pu lui confier à un moment donné dans un contexte si particulier….

Il abîme l’autorité de l’Etat en refusant le droit de notre nation pour des motivations purement personnelles à chercher le buzz constant.

Il abîme les valeurs de la République qu’il prétend défendre.

Pour sa carrière politique, il abîme devant la nation tout entière l’image de Chalon et du Grand Chalon en glissant de jour en jour vers le populisme.

Depuis tout ce temps, la majorité municipale continue de baisser la tête et de donner son accord silencieux à ce comportement irresponsable voire antidémocratique !

Dans ses vœux Sébastien Martin affirme que « Nous sommes le Grand Chalon » dans « un état d’esprit équilibré », des valeurs que nous approuvons !

Alors au nom de tous les chalonnais et « Grand » chalonnais parce qu’il est d’abord conseiller municipal de Chalon et ensuite Président de l’agglomération, Sébastien Martin doit prendre ses responsabilités et porter un pacte républicain laïque, libéral et social qui n’est pas celui de Gilles Platret.



Alain Rousselot-Pailley

Didier De Carli

Pour Chalon Avec Vous