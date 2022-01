La 9ème édition du tournoi de gestion interacadémique Business Challenge s'est tenue au lycée Mathias

Ce mardi 11 janvier, une soixantaine d’élèves en classe de Première STMG au lycée Mathias ont participé à la 9ème édition du tournoi de gestion interacadémique Business Challenge. Organisé conjointement avec les académies de Besançon et de Dijon, en partenariat avec l'Ordre des Experts Comptables, ce challenge, basé sur un jeu sérieux de gestion, permet aux élèves de mobiliser de nombreuses compétences, de découvrir les enjeux de la gestion et d'ancrer leur formation dans la réalité d'un univers porteur d'avenir professionnel. Les enseignants Nizar HAMDI, Jonathan LAFABLE et Yusuf SARIKAN, avec l’appui de Tristan FAVIER, expert-comptable au sein du Cabinet Cotelle-Hubert SAS, ont accompagné les 18 équipes du lycée durant cette première phase de jeu. Rendez-vous le 22 mars prochain pour la finale qui verra s’affronter les meilleures équipes des lycées participants dans les locaux du DFCO de Dijon.