PASS VACCINAL - Olivier Véran dit non à la proposition sénatoriale sur le seuil de levée

Finalement, Olivier Véran s'est farouchement opposé à toute conditionnalité du pass vaccinal. "Je comprends l'esprit [de ce mécanisme], mais ça nous met pieds et poings liés face à des situations imprévues qui pourraient apparaître et Omicron nous l'a montré", a-t-il justifié. "Imaginez qu'on ait 9 000 patients à l'hôpital et qu'on ait un variant qui arrive et qui circule à une vitesse flamboyante [...]. On serait en incapacité de remettre le pass", a précisé le Ministre de la Santé interrogé par nos confrères de Franceinfo. Sans surprise, il ne faudra pas espérer une levée du pass vaccinal sur la base d'indicateurs sanitaires fixés par la loi.