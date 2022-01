POLEMIQUE PLATRET - "Il est grand temps de pousser M. Platret vers la sortie de l’Hôtel de Ville de Chalon"

Si l’on n’était pas depuis longtemps fixé sur sa propension à prendre les Chalonnais et leur ville en otage, nous ne saurions trop recommander à Gilles Platret de se reposer, de prendre du recul, voire d’opérer une retraite. Et pas que spirituelle.

Obnubilé par son désir de connaître un destin national, M. Platret se laisse aller à des déclarations et procédés qui trahissent sa fébrilité, à tout le moins son immense désir d’exister. Si cela ne nuisait qu’à son image, déjà bien dégradée, nous le laisserions se consumer. Mais dans sa quête de notoriété, M. Platret n’hésite pas à jeter en pâture les uns et les autres, au mépris de toute vie privée et familiale désormais. Et ceci n'est pas tolérable.

Après les enfants (polémique sur les repas de substitution en pleine campagne des départementales de 2015) et, très récemment, un couple mixte dont le procureur de la République avait semble-t-il validé le dossier, à qui le tour ? Qui fera les frais de la soif de « destin national » de M. Platret ?

Après avoir voulu devenir Président de Région, M. Platret veut devenir député, peut-être même plus. Quitte à changer de râtelier, voire rejoindre M. Zemmour. Sa réponse évasive sur ce ralliement laisse craindre une proximité idéologique glaçante pour notre cohésion nationale. C’est son droit le plus strict, mais qu’il ne se serve plus de Chalon et de ses habitants comme d’un strapontin ! Quant à ceux qui le soutiennent encore au sein du Conseil municipal de Chalon et lui permettent ainsi d’instrumentaliser notre ville, qu’ils prennent enfin leur responsabilité ! Et lui signifient qu’il a fait son temps à la tête de notre ville.



Mourad LAOUES, Amandine LIGEROT, Christophe REGARD Élus municipaux Bien Vivre à Chalon