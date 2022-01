Jean-Marc De Micheli reconduit dans sa fonction de Président de l’OMS

Réunion de bureau statutaire et élective en ce début d’année 2022. Après l’Assemblée générale qui a mis en place un nouveau Comité Directeur pour l’Office Municipal des Sports, il appartient à ce dit Comité d’élire son bureau constitué d’un Président, deux vice-présidents, d’un secrétaire et secrétaire adjoint et d’un trésorier.

Pour cette année 2022 il a donc fallu élire, dans ces postes respectifs, des membres siégeant au Comité Directeur pour une année, en attendant une réforme des statuts de l’OMS qui devrait permettre une élection logique en fonction des années olympiques c’est à dire tous les quatre ans.

Pour 2022 on prend les mêmes et on continue …. !

La présidence revient naturellement à Jean-Marc De Micheli ( ASCR Football ) qui annonce cependant son choix de voir son remplacement pour 2023.

Il sera aidé par Daniel Rebillard ( Amicale Boules ) actuel Vice-président délégué et par Henri Lombard, adjoint au maire, chargé des sports et membre de droit de par les statuts de l’OMS.

Le secrétariat est assuré par Yvonne Le Floch ( Tir Sportif ) avec comme adjointe Marie-Françoise Rebillard, chargée spécialement du secrétariat du Centre Médico Sportif. Les cordons de la bourse sont confiés à Michel Perrin (Judo)

A noter que l’année 2022 est une année de réédition de la plaquette de l’OMS. Les démarches auprès des annonceurs sont en cours par les membres de l’OMS, lesquels espèrent un bon retour financier.

Par ailleurs les autres activités annoncées sont : le concours de boules inter associations le samedi 18 juin 2022; la soirée des Trophées le vendredi 25 novembre 2022 et l’assemblée générale statutaire en décembre 2022 (date à préciser). Bien évidemment l’OMS sera actif et présent pour le Forum des associations programmé pour le dimanche 28 aout 2022, avec le vivant espoir que la vie associative sportive puisse reprendre une vie normale pour les mois à venir.

JC Reynaud