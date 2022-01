Conservatoire du Grand Chalon : 'Entre deux mondes'

Et si on partait en voyage ?

Laissez vous guider d’un continent à l’autre, de la musique française du début du 20e siècle à la musique sud-américaine. Hélène Fouchères, violoniste, et Martin Ackerman, guitariste, ont choisi de réunir la poésie de Ravel et les couleurs de Debussy aux ambiances chaleureuses de Marco Pereira et aux rythmes d'Astor Piazzolla. Moments d'intimité et d'intériorité entre deux mondes !

DIMANCHE 16 JANVIER 2022 À 11H - THÉÂTRE PICCOLO

VISITE COMMENTEE DU THEATRE PICCOLO / 9h45

ouverte aux personnes ayant une place pour le concert

