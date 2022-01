Espace des Arts, du théâtre magistral pour bien débuter l'année

À partir de cinq œuvres de l’auteur russe Léonid Andréïev, Julien Gosselin narre l’histoire d’une femme qui, faussement accusée de faute morale, plonge dans la débauche jusqu’à atteindre la folie. À la croisée du théâtre et du cinéma, la mise en scène extrêmement précise met en évidence la beauté de l’écriture, le jeu extraordinaire des comédiens et immerge le public dans une autre époque, un autre style de vie et d’art scénique.

LE PASSÉ

Léonid Andréïev / Julien Gosselin / Si Vous Pouviez Lécher Mon Cœur

Samedi 15 janvier à 17h - Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Informations et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/le-passe

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Simon Gosselin