AVIS DE DECES - Monsieur Marcel GENELOT

OSLON, OUROUX-SUR-SAÔNE



Joëlle et Pascal Dubois ,

Philippe Pinilla,

sa fille et ses gendres ;

Aurélie, Fabien, Samuel, Charly, Antoine, Lucas,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

Jeannine, son amie ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel GENELOT

survenu le 14 janvier 2022,

à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 18 janvier 2022, à 14h30, en l'église de Saint-Marcel.

Marcel repose au funérarium Paccaud à Saint-Marcel.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Luce

décédée en 1982

sa fille

Françoise

décédée en 2005

son gendre

Guy

décédé en 2011

sa fille

Florence

décédée en 2018.