« Libératrice et activatrice de potentiel » : ce sont les mots choisis par Corinne Galland pour présenter son activité de thérapeute en kinésiologie et soins énergétiques. Rendez-vous dans son cabinet, au numéro 3 de la rue Edmé Vadot, sur l’île Saint-Laurent, pour une séance « j’ai testé pour vous ».

Corinne Galland ne s’est pas dirigée par hasard vers la pratique de la kinésiologie. Elle en a fait l’expérience à un moment critique de sa vie, comme on en traverse tous un jour. Non seulement ça l’a aidée, mais ça a été une révélation.

Un cabinet, plusieurs disciplines

Formée à la pratique en 2019, elle propose des soins énergétiques depuis juillet 2021, deux jours par semaine, les vendredis et les samedis. « Les vendredis, j’ai choisi d’ouvrir non-stop jusqu’à 20 h pour permettre aux personnes en activité de se ménager un temps pour elles. »

Corinne Galland est certifiée en kinésiologie, touch for health®, thérapie crânio-sacrée, conseil en fleurs de Bach à École IFKA (institut français de kinésiologie appliquée) à Grenoble, et en thérapie quantique, équilibre énergétique, à l’école Convergences, Accompagnement de l’Être, à Tallant (71). Chaque thérapeute choisit les cordes ajoutées à sa pratique de la kinésiologie.

Si le nom de ces disciplines ne vous éclaire pas, nous avons testé pour vous une séance.

Venir avec sa « problématique »

La kinésiologie s’adresse à tous les âges. « Je n’arrive pas à bien dormir », « j’ai des problèmes de concentration au travail, à l’école » « j’ai régulièrement mal à l’épaule » « je n’arrive pas m’adapter à ma nouvelle vie… » Les problèmes peuvent être de tous ordres, explique Corinne : familiaux, personnels, professionnels, scolaires, émotionnels ou physiques. Mais ce peut être également pour se retrouver pleinement en se libérant de ses blocages.

La thérapeute vous invite à évoquer le problème que vous souhaitez résoudre parce qu’il vous entrave au quotidien. Le questionnement cherche à cerner une problématique que le client traduira par une phrase positive et concise, du type « Je parviens à… ». Elle formulera l’objectif réalisable de la séance.

Au cours de l’échange, il arrive – comme ce fut mon cas – que la problématique se déplace, c’est-à-dire que l’obstacle réside ailleurs. La kinésiologue évalue la précision de notre demande. « Est-ce bien là le problème à travailler ? »

Déroulement d’une séance



Elle dure entre 1 h et 1 h 30, en position allongée. Le thérapeute se livre à une investigation des émotions selon un protocole que lui dicte au fur et à mesure votre corps, via le test musculaire : « le corps nous parle », traduit Corinne.

Le tonus musculaire du bras – qui tantôt vacille, tantôt résiste – guidera le choix du kinésiologue, parmi tous les protocoles possibles, vers celui qui est le plus adapté. Et ils sont nombreux : mouvements oculaires, fleurs de Bach, pressions aux points d’acupuncture… « Tout est inscrit dans l’inconscient de la personne, explique la thérapeute, notre pratique vise à faire remonter ces informations vers le conscient. »

Il arrive que le problème soit travaillé en une seule séance. C’est encore le test musculaire qui le déterminera.

Avant de partir, le client écrit la « phrase positive » énoncée en début de séance. Il conserve son sésame comme un mantra et le répétera dans les jours qui suivent, car le travail continue au-delà du seuil du praticien.

La kinésiologie, vue générale

Le test musculaire a été imaginé par un chiropracteur américain : le Dr Goodheart. En soignant ses malades, il s’aperçoit que le manque de tonicité d’un muscle est souvent lié à un organe malade. C’est cette réponse musculaire qui devient la base de la kinésiologie, discipline inventée aux États-Unis dans les années 60. Elle évolue, faisant appel à un ensemble de techniques de gestion du stress et des émotions.

« Le kinésiologue est là pour accompagner, souligne Corinne, mais chaque personne a les ressources en elle, c’est important de le dire. À certains moments de la vie, nous ne retrouvons plus le cheminement pour trouver la solution. Le thérapeute intervient alors pour guider les clients vers leurs propres ressources. »

Nathalie DUNAND

[email protected]

Corinne Galland

Thérapeute en Kinésiologie et Thérapie quantique

3, rue Edmé Vadot,

Ile Saint Laurent,

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 06 11 98 35 54

Coût d’une séance : 60 €

Horaires d’ouverture : les vendredis et samedis

Vendredi : 10 h à 20 h (non-stop)

Samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h