500ème anniversaire de Pontus de Tyard : retour sur la soirée «La Reine Margot» au Mégarama Chalon

Il apparaissait judicieux à l'association «Renaissance du château Pontus de Tyard» à Bissy-sur-Fley et l'association Chalonnaise pour le cinéma, La Bobine, d'évoquer le 500ème anniversaire du savant et poète qui fut un membre fondateur de la Pléiade et évêque de Chalon-sur-Saône à travers la projection de deux films sur la Reine Margot, tous les deux adaptées de l'œuvre d'Alexandre Dumas publiée en 1845. Plus de détails avec Info Chalon.