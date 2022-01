Mardi, c'était la journée de l'orientation au lycée Émiland Gauthey

Des ex-lycéens, devenus étudiants ou rentrés dans la vie active, sont venus partager leur expérience et prodiguer des conseils, ce mardi 18 janvier, aux élèves du lycée Émiland Gauthey. Plus de détails avec Info Chalon.

L'équipe du lycée de la voie professionnelle organisait sa désormais traditionnelle journée de l'orientation, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, sur le site de la Glacière.

30 intervenants avec des profils diversifiés, dont 14 le matin et 16 l'après-midi, étaient présents, pour la plupart des ex-élèves du lycée ainsi que quelques professionnels, comme Lucie Genevois, responsable des ventes à la CCI de Chalon-sur-Saône.

Les élèves étaient encadrés par Khedidja Thibert, professeur de lettes histoires, et les professeurs de techniques professionnelles et de gestion économique, Valérie Simon, Setti Messoussa et Marie-Christine Gérard.

Cette année, la journée de l'orientation a de particulier car elle ciblait les élèves de terminale Bac Pro.

Le but étant d'expliquer leurs parcours et échanger avec les lycéens sur leurs choix d'orientation autour d'une table ronde, prouvant au passage que rien est définitif dans leur orientation.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati