"La Gauche au pouvoir ? Oui c'est possible" pour Territoire de progrès 71

Jean Yves LE DRIAN, membre du parti socialiste pendant 44 ans, ministre de l’Europe et des affaires étrangères est resté fidèle à ses idées : homme de gauche, il est l’un des fondateurs de Territoires de Progrès

Invité de BFM TV, il a déclaré : « il n’y a pas de fatalité pour les membres des partis de gauche, pour les électeurs de gauche ; en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, les partis de gauche dirigent ou participent à des gouvernements de coalition ». En Allemagne, le parti social-démocrate, aujourd’hui à la tête de la coalition, participait déjà au gouvernement d’A. MERKEL.

En France, plusieurs autres membres du gouvernement adhérents ou proches de Territoires De Progrès dont O DUSSOPT, président, de TDP participent également à l’actuelle coalition. « E WARGON, O. VERAN, E.BORNE, F PARLY, C BEAUNE, A.PANNIER-RUNACHER, JB DJEBARY…»

Le courant social-démocrate, appuyé par de nombreux électeurs de gauche est satisfait de la manière dont le gouvernement a protégé l’économie, les emplois, et les personnes les plus en difficulté.

Le « quoi qu’il en coûte » est une démarche de gauche : interventionnisme économique de l’Etat et protection sociale de la population, et des plus fragiles. Son prolongement se met en place avec la nécessité de réindustrialisation, le plan de relance, l’agenda 2030, avec la nécessité d’avoir des fonds de solidarité pour n’abandonner personne sur le bord de la route.

Cette politique n’est possible qu’avec l’appui de l’Europe et tout particulièrement des gauches de gouvernement.

En Europe, les français bénéficient d’un des systèmes de protection sociale les plus avancés au monde. Durant cette période de crise, il a parfois montré ses limites mais surtout globalement démontré son efficacité.

Ces dispositions sociales, la solidarité de notre société favorisent notre redressement économique exceptionnel et la réduction du chômage à un niveau jamais attient depuis 13 ans. Une économie solide permet de sauvegarder et d’améliorer ces acquis sociaux (reste à charge 0, dédoublement des classes, PMA pour toutes les femmes, passage à 28 jours du congé parental pour les hommes…)

Ainsi, Oui la gauche, la social démocratie est bien vivante courageuse, responsable et efficace

Pour faire vivre une gauche forte et pragmatique, il faut renforcer ce pilier de la majorité indispensable pour le second mandat d’Emmanuel Macron



Aux femmes et aux hommes de Saône-et-Loire, TDP adresse ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2022.

Contact : [email protected]