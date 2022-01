AVIS DE DECES - Monsieur Jacques TUPINIER

MERCUREY, TOUCHES



Manu et Marie,

son gendre ;

Madeleine, sa sœur ;

son frère et ses sœurs ;

ses beaux-frères et

belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

Denise Schenck,

ses cousins et cousines ;

ainsi que ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jacques TUPINIER

Ancien combattant d'Algérie

survenu à l'âge de 86 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 25 janvier 2022 à 15h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey, suivant les règles sanitaires actuelles.

Jacky repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort.

La famille remercie le personnel de l'ADMR et les infirmières de Mercurey pour leur gentillesse et leur dévouement.

Et rappelle à votre souvenir la mémoire de sa femme,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Renée

et de sa fille,

Fabienne