La Mie Câline Basket GO arrive en Saône-et-Loire pour le bonheur des moins de 15 ans

Les matchs de qualification, organisés par l'Entente Féminine Nord 71, se dérouleront dimanche 20 février au complexe de l'Étang-sur-Arroux de 8h à 18h. L’événement est gratuit et ouvert au public dans le respect des protocoles en vigueur.



L'équipe gagnante sera qualifiée pour participer à un second tournoi avant de pouvoir accéder aux finales nationales du tournoi « La Mie Câline Basket GO » qui se dérouleront les samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 à Saint-Jean-de-Monts et Challans (Vendée).



Les équipes féminines engagées (à date)

ASCAR Basket Riedisheim

Espace Loisirs Witry-lès-Reims Basket

USC Moneteau

Etoile de Chamalieres Sayat

Association Sportive Dompierre

Amicale Laïque Chagny Basket

BVM Charnay Basket

Entente Feminine Nord 71

Le tournoi de basket de référence pour tous les 13-15 ans



Depuis sa création en 1997, le principal objectif de « La Mie Câline Basket GO » est de promouvoir la pratique du basket auprès des plus jeunes. Grâce au soutien des franchisés locaux de l'enseigne et de la Fédération Française de Basket-Ball, plus d'un millier d'équipes masculines et féminines participent à l’aventure dans tout l'Hexagone, entre septembre et mai. Les meilleures équipes ont le bonheur de se retrouver en Vendée pour les Finales nationales en juin.



Ce rendez-vous est d'autant plus attendu par tous les U15 de France qu'ils sont traditionnellement encouragés tout au long de ce week-end final par des internationaux de l’Equipe de France. De Boris Diaw à Nicolas Batum en passant par Nando de Colo, Evan Fournier, Alexis Ajinça, Michael Gelabale, Joffrey Lauvergne, Léo Westermann et également Diandra Tchatchouang, Valériane Ayayi, Isabelle Yacoubou ou encore Emilie Gomis, tous ces champions français sont déjà venus observer et encourager les générations de demain.



Rendez-vous les 4 et 5 juin pour les finales 2022 de La Mie Câline Basket GO en Vendée.