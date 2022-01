Où acheter les meilleures galettes des rois de Chalon-sur-Saône ? (4)

C'est la quatrième partie de notre passage en revue gourmand des établissements qui font les meilleures galettes des rois de notre ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Bien que remontant à la civilisation romaine pour célébrer le solstice d’hiver, la coutume de la galette est aussi attestée au Moyen Âge à travers la coutume dit du Roi boit.

Elle était alors fêtée le 5 janvier, veille de l'Épiphanie, et la personne, qui trouvait la fève, devait payer sa tournée à la tablée.

Beaucoup d'entre-deux, avares, préféraient l'avaler.

Au fil du temps c'est le 6 janvier qu'elle était dégustée pour célébrer l'arrivée des Rois Mage au pied du berceau de Jésus-Christ, né dans une étable, la galette des rois a été instaurée par l'Église au 13ème siècle. La galette était partagée entre tous les invités et une part supplémentaire était gardée pour être donnée au premier pauvre venu. Cette part était appelée la «part du Bon Dieu».

L'Allemagne et les pays anglo-saxons n'ont pas conservé cette tradition après la Réforme protestante.

Après ce nouveau moment culturel autour de la galette des rois, il est désormais temps de vous présenter notre quatrième sélection des boulangeries et pâtisseries proposant le célèbre gâteau à la pâte feuilletée.

Elles sont toutes situées dans les quartiers du Centre, des Prés Saint-Jean et sur la Place de Beaune.

Boulangerie La Petite Pose

Située au Place de Beaune.

Part individuelle : 2,95 euros

4 parts : 12 euros

6 parts : 16 euros

8 parts : 20 euros

Disponibles jusqu'au 31 janvier.

La Parisienne Chez Brilli Cazalas Noblet

Située au 16 Place de Beaune.

Part individuelle : 3,50 euros

4 parts : 14 euros

6 parts : 21 euros

8 parts : 28 euros

Dans les galettes proposées par la boulangerie sont dissimulées des fèves Babar.

À noter qu'il est possible de commander votre galette au Nutella, à la pistache-griottes ou à la pomme.

Disponibles jusqu'à la fin janvier voire plus.

Boulangerie La Meulière

Située au 25 Rue Général Leclerc.

Part individuelle : 4,20 euros

2/3 personnes : 8,90 euros

4/6 personnes : 15,30 euros

6/8 personnes : 21,80 euros

Dans les galettes proposées par la boulangerie sont dissimulées des fèves sur le thème de Nicéphore Niépce et la photographie réalisées par Prime de Clamecy.

À noter que cette adresse bien connue des Chalonnais compte réaliser plus de 2000 galettes d'ici la fin du mois et que la frangipane est faite à base de poudre d'amandes, de noisettes et du sucre de canne bio.

Disponibles jusqu'au 31 janvier.

Boulangerie Milhoa La Fine Bouche du Centre

Située au 38 Place de Beaune.

Part individuelle : 3,30 euros (vendue de façon exceptionnelle)

4 parts : 15,20 euros

6 parts : 22,80 euros

8 parts : 30,40 euros

Dans les galettes proposées par la pâtisserie sont dissimulées des fèves d'oiseaux sauvages ainsi que quelques Pokémons et personnages de Disney.

Disponibles jusqu'au lundi 31 janvier.

Située au 2 Rue aux Fèvres, La Boulangerie de la Cathédrale ne vendait plus de galettes une semaine après l'Épiphanie. Il est toutefois possible d'en avoir sur commande. Même constat du côté de la boulangerie des Prés Saint-Jean, Secrets du Pain, située au 16 Avenue John Fitzgerald Kennedy, qui en arrête d'en proposer dès que sa dernière galette des rois pour 10 personnes pour 10 euros sera vendue.

Rendez-vous pour la 5ème et dernière sélection dans un prochain article. En attendant, vive la galette des rois!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati