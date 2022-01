Un chèque de 6560 euros a été remis au profit d’AFM Téléthon

La cérémonie officielle de remise du chèque par l'OMS et la Retraite Sportive a eu lieu ce mercredi 19 janvier à 18 heures, à la Maison des Associations. Plus de détails avec Info Chalon.

Malgré la crise sanitaire due au Covid-19, cette édition 2021 du Téléthon aura été une formidable démonstration de ce grand élan de générosité et de solidarité, dont font preuve des associations et des habitants de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon, au service du Téléthon pour vaincre la maladie et soutenir la mise au point de thérapies innovantes pour les maladies rares.

Ce mercredi 19 janvier à 18 heures, c'est dans la Salle Léopold Niépce, au 2ème étage de la Maison des Associations, qu'a eu lieu la petite cérémonie qui a finalisé cette édition 2021, avec la remise d'un chèque de 6560 euros au profit d'AFM Téléthon.

Et c'est Michel Camus, responsable de la coordination 71-Est, qui est venu réceptionné ce chèque au nom de l'AFM Téléthon.

Après un mot du président de l'OMS, Thierry Thévenet, cette cérémonie fut l'occasion pour Gilles Badey, membre du comité de l'OMS et du Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive, de revenir sur les temps forts de cette édition 2021 où plus de 600 visiteurs se sont rendus au Boulodrome.

«Nous sommes en train d'envisager l'édition 2022», déclarera-t-il.

Le responsable nous explique qu'il est question de la faire en décalé, les 26 et 27 novembre, car à la même période de nombreux autres événements sont prévus.

Il profitera également de la présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, pour demander pour que la prochaine édition qu'elle ait lieu au Parc des Expositions au lieu du Boulodrome.

«C'est la conditon sine qua non!», déclarera-t-il.

Gilles Badey réclame aussi une meilleure couverture auprès de la presse locale mais que la municipalité devrait faire plus à ce niveau.

De son côté, Michel Camus a donné des nouvelles de Jules et d'Adrien.

«Le Téléthon est un grand week-end de solidarité et de convivialité. A la plus grande joie d'Anaïs qui voit aujourd'hui son fils Jules conquérir de nouveaux gestes* grâce à une thérapie génique issue de la recherche de notre laboratoire Généthon. Adrien lui atteint d'une maladie rare de la vue participe à un essai dans l'espoir que son engagement puisse permettre aux générations suivantes de bénéficier enfin d'un traitement», déclarera-t-il, «ces révolutions médicales que nous vivons sont celles de votre engagement».

Le représentant d'AFM Téléthon a tenu à remercier, au nom de l'association, les équipes et les associations pour avoir offert «un peu de (leur) temps pour aider la recherche» ainsi que «toutes les personnes qui, tout au long de la journée, se sont rendues aux différentes manifestations qui ont été organisées».

«Le Téléthon a tout changé! Le Téléthon peut encore tout changé!»

Le maire a ensuite pris la parole pour évoquer ce «mouvement incontournable de la fin de l'année» qu'est le Téléthon. Il a tenu à rappeler que le Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive à l'œuvre pour le Téléthon depuis 20 ans.

«(Dans le contexte actuel), chaque événement qui a lieu est une victoire (...), toutes les cause médicales doivent être soutenues!», dira entre autres le premier magistrat de la ville.

Étaient également présents, Nicole Pled, vice-présidente de la Retraite Sportve, Gérard Mainet, vice-président de la Retraite Sportive, Pascal Dumontel, gérant de Promocash Chalon-sur-Saône, Alain Gaudray, vice-président du Grand Chalon en charge de la santé, Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture, Véronique Avon, conseillère municipale déléguée Animation commerciale, Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, Fabrice Faradji, conseiller municipal délégué Grands équipements sportifs, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, Gilles Véchambre, directeur du Service des Sports de Chalon-sur-Saône, Jacques Bonnet, vice-président de l'OMS, Jean-Luc Durand, vice-Président délégué de l'OMS, et l'équipe dirigeante du Téléthon pour la Retraite Sportive (Christian Breillaud, Annick Voiret, Geneviève Lavier et Pierre Girardet), pour ne citer qu'eux.

* Se tenir debout et apprendre à marcher.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati