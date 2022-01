L’Arrosoir à Chalon-sur-Saône : J-2 avant les trois représentations du spectacle ‘Catators et Escalacombes’, voyage rêvé au cœur de la mine

Une création de la classe de Chant (chanson/Musiques Actuelles) du Conservatoire du Grand Chalon!

En résidence cette semaine dans les locaux de l’Arrosoir à Chalon-sur-Saône, info-chalon s’est rendu mercredi matin, aux alentours de 11 heures, sur place, lors des répétitions concernant le spectacle ‘Catators et Escalacombes’, voyage rêvé au cœur de la mine qui sera proposé au public lors de 3 représentations.

Dans un univers des gueules noires, les élèves du 1er, 2ème et 3ème cycle se sont succédés sur scène pour interpréter dans un univers musical, les diverses chansons, compositions et textes sous le contrôle permanent de Aude Patru Husson leur professeur. Ainsi les élèves restitueront au public, un travail commencé début juillet 2021 dont la mise en forme a été effective à partir de septembre et présenté en grande 1ère ce vendredi !

Aude Patru Husson précisait à info-chalon.com : « C’est un travail que l’on a fait sur l’univers de la mine qui est inscrit dans l’ADN et l’histoire de notre département. L’idée était de revisiter de façon rêvée et fantaisiste cet univers spécial de la mine et c’est pour cela que le spectacle s’appelle ‘Voyage rêvé au cœur de la mine’. Avec mes élèves, nous sommes allés à la rencontre d’anciens mineurs de Blanzy et de Montceau-les-Mines afin de recueillir leurs interviews. Nous avons également visité le musée de la Mine à Blanzy. Ensuite, nous avons construit ce spectacle à partir des différents témoignages recueillis et les élèves ont fait un travail de composition, en s’appuyant sur les enregistrements de ces personnes, de reprises de chansons mais aussi en apportant des musiques et de textes à eux. C’est donc un mixte de tout cela qui sera proposé par 17 élèves de ma classe de Chant (chanson de Musiques Actuelles) qui sera proposé au public. Nous proposons donc 3 représentations sur ce weekend, dont la première représentation aura lieu ce vendredi soir à partir de 20 heures! ».

Une chose est sûre, ils sont prêts !

Venez nombreux découvrir et encourager ces jeunes artistes : Jean Charles Droux, Fabien Lacaille, Jonathan Chamand, Quentin Gandrot, Delphine Cortot, Marlène Maurin, Guillaume S de K, Clémentine Jeannin, Aurélien Marquet, Elodie Roubert, Hélène P. Biwer, Nolwenn Robine, Clarisse Cœur, Luc Guichard, Mina Vilaire, Alexandre Prost, Clémence Baillot d'Estivaux, sous la direction de Aude Husson Patru / Vincent Dumangin / Claire Simonet et en compagnie de musiciens et accompagnateurs invités.

J.P.B