̏ Florea Bien être˝ une nouvelle micro entreprise à Virey le Grand

Ses différentes techniques de relaxation, de bien être, de détente sont pratiquées par Florence Roussilhe installée chez elle au 226 rue Jean Jaurès à Virey le Grand.

Pouvez-vous nous parler des techniques de soins que vous pratiquez ?

Florence Roussilhe : « Le Reiki est une méthode de soins non conventionnelle d'origine japonaise, fondée sur des soins dits «énergétiques» par imposition des mains. Elle a été fondée par le Japonais Mikao Usui. Cette méthode de soin fut mise au point au Japon par son fondateur à partir de 1922. L'un des buts du Reiki est de soulager les souffrances, d'apporter un calme mental, une paix intérieure et un bien-être en général. Le Reiki est l’association de l'activation des 7 chakras qui est une conception issue du tantrayana et du yoga traditionnel indien. J’ai suivi une formation du premier et deuxième degré à Dijon qui me donne le droit de pratiquer sur moi-même et sur les autres personnes.

La réflexologie palmaire consiste à faire un massage des mains en stimulant des points en particulier. Les bienfaits de cette réflexologie peu connue sont nombreux. Médecine douce qui existe depuis des siècles, cette méthode est très efficace pour se relaxer et évacuer toutes les tensions que l’organisme accumule. Un remède anti-stress très efficace mais pas uniquement. C’est aussi une solution contre les allergies, pour soulager une sciatique, contre les crises d’asthme…

L’Access Bars se définit comme un soin énergétique. "Il s'agit d'activer par un toucher doux, 32 points situés sur le crâne. Ces 32 points activent des connexions électromagnétiques. »

Florence Roussilhe pratique aussi le Reiki Magic qui s’adresse aux enfants à partir de 6/7 ans du CP au CM2. Une technique de visualisation d’images pour mieux se concentrer destinée aux petits. Des interventions en milieu scolaire qui permettent aux élèves d’être plus détendus et d’avoir un autre comportement en classe. Cette pratique, qui se déroule en petits groupes de 3 à 5 enfants, est réalisée en classe avec l'accord des enseignants et des parents.

Elle va faire une formation en Chi Nei Tsang en 2022. C’est une méthode qui s’appuie sur les organes internes du corps (foie, rate, pancréas, estomac, intestin). Cette technique permet de libérer les blocages physiques naturellement. Notre ventre est souvent considéré comme notre deuxième cerveau. La philosophie chinoise s’appuie sur le fait que le ventre est le centre de nos émotions. La formation consiste à apprendre à masser certaines zones de l’abdomen pour apporter du bien-être.

Important : Malgré les bienfaits du Reiki ou de la réflexologie, il faut garder à l’esprit que ces disciplines assimilées à des médecines douces et naturelles, ne peuvent en aucun cas se substituer à un traitement ou un avis médical.

Pour bénéficier des soins de Florea Bien être, il faut prendre rendez-vous : soit par téléphone au 06 29 81 45 02 ou par mail : [email protected]

C.Cléaux